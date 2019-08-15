» نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد تعرضها للتسمم

15 أغسطس 2019 - 12:54 م

تعرضت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده للتسمم، الأمر الذي أجبرها على الاعتذار عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها خلال الفترة المقبلة.





وخضعت عبده لعدد من الفحوصات الطبية تبيّن أنها تعاني من نزلة معوية حادة، تسببت في العديد من الآلام لها، وأكد لها الطبيب المعالج أنّ السبب هو تناولها إحدى الأكلات غير معروفة المصدر.





ونصحها الطبيب باللجوء إلى الراحة لعدة أيام لعدم تطور حالتها، وأوصاها بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة.



