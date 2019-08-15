» "خنساء السعودية" تروى بر أبنائها العشرة فى موسم الحج

15 أغسطس 2019 - 11:22 ص

كشفت أم راكان تفاصيل مثيرة بشأن تنافس ابنيها على خدمتها خلال أداء مناسك الحج ورمي الجمرات، قائلة إنها أنجبت 10 أبناء وأصرّت على أن يكونوا جميعهم جنودًا في خدمة وطنهم.

ولفتت أم راكان، إلى أن أبناءها العشرة عسكريون؛ حيث استشهد نجلها عبد الله، على الحد الجنوبي وبقي 9 أبناء، اثنان منهم ضابطان برتبة نقيب أحدهما يخدم بالحج، موضحة أن البقية يؤدون مهمات عملهم بقطاعات عسكرية متفرقة.

وأشارت إلى أن مشاهد برّ أبنائها بها فضل من الله؛ لأنها برّت بوطنها ووالدها أيضاً.