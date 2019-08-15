رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

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صدم رجال الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"،حيث سأله أحد المتابعين عن نوع "الخمر" أو "الويسكي" الذي يتناوله، فلم يتردد نجيب في الرد عليه بمنتهي الصراحة، ما تسبب في حالة دهشة واستنكار من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وسئل أحد المتابعين نجيب ساويرس: "هو نوع الويسكى اللى بتشربه ايه يا نجيب"، فرد عليه الأخير على الفور: "بلاك ليبل".

ولاقت التغريدة تفاعل آلاف من رواد مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالآتي: "وأنت بتشرب ويسكي ليه يا هندسه هو مش المفروض إنه حرام ولا أيه".

بينما علقت أحدهم:"ماتبقاش صريح قوي كده هايمسكوها عليك يابشمهندس"، بينما علق آخر:" سريع اوي يا نجيب في الرد".

في حين رد آخر: "معقول مش جاك أو شيفاز !" .


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