قرار جديد بشأن محاكمة عمر البشير

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وكالات - الدويني فولي

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أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري.

وكانت السلطة القضائية قررت تحويل محاكمة البشير من محكمة الأراضي في الديم.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، نقلت السلطة القضائية المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي بضاحية "أركويت"، مشيرة إلى أن قرار "التحويل صدر وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأعلن القضاء السوداني، نهاية الشهر الماضي، تأجيل محاكمة البشير إلى 17 أغسطس، لتخلفه عن الحضور.

قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، بأن التأجيل تم "بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية".

وأوضح الطاهر، في تصريحاته للصحفيين، أن "هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية".


وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

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