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اختفاء هيفاء وهبي من "إنستجرام".. لهذا السبب

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هيفاء

متابعات-علا خطاب

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هيفاء وهبي

الانستجرام

طمأنت النجمة ھيفاء وھبي، جمهورها، كاشفة السبب وراء اختفاء حسابها على تطبيق "إنستجرام"، مشيرة إلى أن الحساب تعرض لعطل تقني.

وأضافت هيفاء: "تواصلنا مع المسئولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددًا دون أن نفقد أي من محتواه".

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً ناجحًا في السويد قبل أيام، وانتشر فيديو من الحفل خلال تفاعلها مع الجمهور مع أغنية "توتة"، إذ خلعت حذاءها على المسرح لتتمكن من الرقص جيدًا وسط صيحات الحضور.


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