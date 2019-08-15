المقرحي: وسائل الإعلام كانت على علم بفض رابعة

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اللواء فاروق المقرحي

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الإخوان

إكسترا نيوز

رابعة

المقرحي

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأسلوب الذي تنتهجه جماعة الإخوان واحد لم يتغير إطلاقًا منذ نشأة تلك العصابة.

وأضاف "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث برابعة والنهضة مؤامرة دبرتها جماعة الإخوان مع الجهات الخارجية لإثبات أن هناك جزءا من الشعب المصري متذمر ومتواجد بالميادين تؤيده دول أجنبية.

وتابع أن الشعب المصري خرج في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات مؤيدًا للقوات المسلحة وقوات الشرطة لفض هذا الاعتصام، مؤكدًا أن وسائل الإعلام كانت على علم بأن هناك فض سوف يتم بهذا الاعتصام الغاشم الغادر الذي دبر لمصر من عصابات أجنبية بالتعاون مع الإخوان.

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