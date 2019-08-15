  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
أرشيفية

شاهد.. لحظة القبض على طيار لبشار الأسد

اقتحام الأقصى

مجددًا.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

الشرقية للدخان

«الشرقية للدخان»: زيادة جديدة في أسعار السجائر

صورة من الفيديو

بالفيديو.. كويتية: الجنة لا تشرفني

نجيب ساويرس

رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

فضل شاكر

فيديو صادم لفضل شاكر في مخيم اللاجئين

البشير

قرار جديد بشأن محاكمة عمر البشير

رغد صدام حسين

مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

الذهب

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

المترو

قرار جمهوري بشأن الخط الأول لمترو الأنفاق

تواضروس عن الملابس غير اللائقة بالكنيسة: لا يوجد قانون يمنعها

الحياة السياسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي

#

رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود

#

مظهر شاهين: هذه هي طريقة لاستدعاء الجن

#

«جورج قرداحي» يتحدث عن إسلامه سرًا

علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على وجود الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، حيث أكد أنه لا يوجد قانون لمنعها والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلاً: "الإنسان من نفسه" حسب صحيفة الشروق.

وأضاف ردًا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عددًا كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصى للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتى الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلاً: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرًا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام".

ونفى البابا تواضروس وجود أي انقسام داخل المجمع المقدس؛ مؤكدًا أن الأعضاء لديهم مسئولية كاملة ولكن الاختلاف فى الآراء أمر طبيعى، وهناك منقاشات كثيرة وطرح وجهات نظر متعددة للاتخاذ القرار المناسب.

وكشف عن أن الايبارشيات المختلفة تمتاز بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح الكنائس الغنية الأخرى الفقيرة، مشيرًا إلى أن بعض الإيبارشيات تمنح "عشورها" للإيبارشية الفقيرة.

وقال البابا تواضروس إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد.

وكشف البابا أن تأجيل سيامة الأنبا مكاريوس بالمنيا، نظرًا لكبر مسئوليات الخدمة بإيبارشية المنيا، مؤكدا أن تأجيل تجليسه جاء بشكل مؤقت لحين وضع التصور النهائي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "خنساء السعودية" تروى بر أبنائها العشرة فى موسم الحج
» نجل مرتضى يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النادى
» صورة مبهرة للكعبة في يوم العيد
» ممثلة شهيرة تهدد متابعيها: "سأدحرج رءوسكم"
» «تويتر» يجمع شمل طفلة لاجئة برجل اشترى لها دراجة
» فضيحة.. مايكروسوفت تتنصت على عملائها
» بعد ادعاءات بتحرشه بـ8 مغنيات.. فنان شهير في مأزق
» دراسة تحذر الفتيات من مواقع التواصل الاجتماعى
» سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية
» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي
» تعليق غير متوقع من مدحت العدل عن محمد سعد وأحمد حلمي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم