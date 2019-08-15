مفاجأة عن شائعة وفاة صاحب صورة صلاة العيد على دراجة

15 أغسطس 2019 - 09:54 ص

نشرت فضائية "العربية" تقريرًا تليفزيونيًا عن الشائعات حول وفاة رجل، لمجرد نشر صورة له على مواقع التواصل وهو يصلى العيد على دراجة.

وأوضح التقرير المذاع أن الصورة انتشرت على كل منصات التواصل في مصر، بعد صلاة العيد في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، ليتضح بعدها بساعات إنه كل الموضوع شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وتابع التقرير، أن هذا الرجل يدعى عم محمد وصحته جيدة للغاية، لكنه مستاء جدا مما تعرض له من سخرية على مواقع التواصل.