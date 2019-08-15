منع دخول رئيس المخابرات السودانية السابق إلى أمريكا

15 أغسطس 2019 - 09:50 ص

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، منع سلطات بلاده لرئيس جهاز الأمن السوداني السابق، صلاح قوش وعائلته، من دخول أمريكا.

وقال بومبيو عبر موقع "تويتر": "سيتم محاسبة قوش وآخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان في السودان".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة أخرى، أنه "يدعم المطلب الشعبي في السودان بحكومة انتقالية مدنية تختلف عن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وخصوصا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان التي انتهكها نظام البشير وأفراده مثل قوش وغيره".

كان الفريق أول صلاح عبد الله قوش قد استقال من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن الوطني في أبريل الماضي، وحاولت قوة من النيابة تفتيش منزله قبل أن تمنعها القوات التي تحرس المنزل، كما أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان قد نفى علمه بمكان قوش، وفقا لموقع "المشهد السوداني".