شاهد.. رئيس أمريكي يرتدي زيا نسائيا بالبيت الأبيض

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وكالات - الدويني فولي

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عثر في قصر الملياردير الأمريكي، جيفري إبستين، الذي انتحر في أوائل الشهر الجاري، على لوحة لرئيس أمريكي وهو جالس في مكتبه بالبيت الأبيض وقد ارتدى فستانًا أزرق اللون وحذاء بكعب عال .

لوحة الرئيس الأمريكي عثر عليها في قصر الملياردير الأمريكي في مانهاتن .

وظهر في اللوحة الرئيس السابق بيل كلينتون وقد ارتدى ثوبًا أزرق اللون طويلا، وكذلك حذاء نسائيًا بكعب عال بلون أحمر، وهو جالس في مكتبه بالبيت الأبيض .

الثوب الذي ارتداه كلينتون يشبه لحد كبير فستان مونيكا لوينسكي أو فستان زوجته هيلاري، الذي ارتدته خلال حفل جوائز مركز كينيدي. ويظهر كلينتون وهو مبتسما ويؤشر بيده .

اللوحة تم رسمها من قبل الفنانة بترينا راين كلايدي، ومن غير المعروف إذا كان الملياردير الأمريكي قد اشترى اللوحة الأصلية أو أن اللوحة تقليد .

يذكر أن الملياردير الأمريكي اتهم بإغواء وإشراك عشرات القاصرات بالدعارة، وفقًا للمدعي العام وتحديدًا من عام 2002 ولغاية 2005 .

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