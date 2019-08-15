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كبير الأثريين يكشف مفاجأة عن اغتسال الفراعنة

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مجدي شاكر، كبير الأثريين
مجدي شاكر، كبير الأثريين

إيمان هاني

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الفراعنة

الاثار

الفضائية الأولي

مجدي شاكر



كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين، عن بعض تفاصيل الحياة المعيشة و اليومية لدي قدماء المصريين قائلا :" إن شروط الزواج لدى المصريين القدماء، كانت تتضمن توفير العطور للزوجة طيلة فترة الزواج، مشيرًا إلى أن أنواع العطور لدى الفراعنة كانت كبيرة جدًا.

 وأضاف كبير الأثريين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن الاغتسال لدى المصريين القدماء كان 3 مرات في اليوم، ولدى الكهنة 5 مرات، متابعًا: "حضارة المصريين كانت حضارة حياة، وليس حضارة موت مثلما يتحدث البعض".

وأوضح، أن أكثر من 200 بعثة أجنبية في مصر تبحث عن علوم الفراعنة، معقبًا: "كل دول العالم عايزة تعرف كل حاجة عن المصريين القدماء".
 ولفت إلى أن حجم الأثار التي لم تكتشف حتى الآن تزيد عن ثلثين الأثار المكتشفة، رغم التقدم العلمي الذي حدث في العالم.

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