مفاجأة..فنانة شهيرة تتهم إسرائيل بخطف ابنتها

ادعت الممثلة البريطانية، جوزفين جيلان، نجمة المسلسل الشهير "جيم أوف ثرونز " شرطة الاحتلال الإسرائيلي باختطاف ابنتها.

وأوضحت "جوزفين" أن سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية اختطفت طفلتها ذات الـ 8 أشهر في منتصف ليل الأحد الماضي، والتي تركتها في رعاية صديقة لها.

وكشفت الممثلة البريطانية،الإسرائيلية عن محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت أن الشرطة هددت صديقتها بسجنها إذا لم تمنحهم الطفلة.

يذكر أن "جوزفين" وهي يهودية الديانة، انتقلت إلى إسرائيل لإنجاب طفلها قبل ولادتها بفترة قصيرة.