أزمة رهائن في أمريكا.. إصابة ضباط وإطلاق نار عشوائي

15 أغسطس 2019 - 09:30 ص

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عملية إطلاق نار عشوائي أثناء محاولة إطلاق سراح لرهائن.

وأسفرت العملية عن إصابة ستة من ضباط الشرطة، خلال تنفيذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا، حيث دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا إريك غريب : يحاول الضباط التواصل مع مطلق النيران، ويناشدونه الاستسلام وعدم إحداث المزيد من الإصابات .

كما طلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية أثناء الحدث.