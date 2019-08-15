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سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

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وكالات - سارة أشرف

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ركاب

اضطرت طائرة ركاب روسية، للهبوط اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) أن طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، مما تسبب في تعطيل محركيها، وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.

وأضافت الوكالة أنه تم إنزال الركاب، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله: "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين. توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".


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