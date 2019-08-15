» العسيلي يشتم صاحب واقعة الواسطة من جديد: واحد زنان .. هعتزل عشانه يعني

15 أغسطس 2019 - 07:28 ص

رد المطرب محمود العسيلي على إحدى متابعاته التي قالت إنها لم تعد تستطيع الاستماع إليه بعد أزمته مع أحد المعجبين الذين طلبوا التصوير معه.



وقال "العسيلي" ردًا عليها: "أنا اعتذرت على فكرة على أسلوب الكلام، المفروض اعتزل عشان قلت لواحد مزعج وزنان من منظمين الحفلة يعني المفروض يحافظ على النظام مش يبوظه إن مينفعش أتصور معاك عشان مالكش أفضلية على الناس التانيةـ سبحان الله قد ايه الناس بقت غريبة".

يذكر أن العسيلي تعرض لهجوم شديد بعد أن انتشر فيديو له يرفض التصوير فيه مع أحد حضور حفلاته، ورد عليه قائلا: " معاك واسطة عشان تتصور معايا مثلا، أو جامد جدا مثلا.. بتحبني وكل الناس دي بتكرهني".