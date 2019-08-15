الشوالي يحرج أبو تريكة على الهواء أثناء مباراة ليفربول وتشلسي

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الرياضة

أبو تريكة
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ابو تريكة

رفض عصام الشوالي اقتراح محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق - بضرورة إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات السوبر الأوروبي.

وقال "أبو تريكة" في استوديو "بي إن سبورت" أثناء تحليل مباراة ليفربول وتشيلسي: "كان يجب إلغاء الأشوط الإضافية في تلك المباراة لتجنب إرهاق اللاعبين".

و رد "الشوالي" على مقولة أبو تريكة أثناء سير المباراة مشيرًا إلى أن فلسفة الأوروبيين في الإدارة تختلف تماما عن تلك التي ينتهجها العرب.

وأضاف: " "هذا منطقهم مختلف يا أبو تريكة.. نصف ساعة دي دخلت فيها يوروهات ومليارات والحسابة بتحسب".

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