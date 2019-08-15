الأهلي يقرر إقالة "لاسارتي" .. والبديل مفاجأة

15 أغسطس 2019 - 05:30 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي من تدريب الفريق.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على اليوتيوب: "يوجد قناعة داخل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور طه إسماعيل ، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم صلاحية لاسارتي ، بينما كابتن محمود الخطيب يدعم استمراره ويرى أن الاستقرار الموجود بالنادي هو من يصنع اسم المدرب".



وأضاف: "النقاش حول لاسارتي تجدد ، وبخاصة بعدما علم مجلس إدارة الأهلي بقبول الأرجنتيني رامون دياز تدريب الزمالك مقابل 2 مليون دولار ثم تراجعه لأسباب أخرى ، فقال البعض لماذا لا نتعاقد معه وبخاصة أن المبلغ في مقدرة الأهلي .. وفي حال خسارة الأهلي من بيراميدز فإن لاسارتي سيرحل بنسبة 90% وسيأتي دياز بدلا منه".



