» مفاجأة تنقذ عمدة طهران من حكم الإعدام

أعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفي من عقوبة الإعدام بعدما أدين بقتل زوجته ميترا إستاد.

وبحسب قناة الحرة، جاء العفو عن نجفي بطلب من عائلة الضحية، بحسب ما أكد شقيقها اليوم الأربعاء على صفحته على موقع إنستجرام.

وفي 30 يوليو، حكم على نجفي (67 عامًا) بالإعدام بعدما أدين بقتل زوجته الثانية، ميترا إستاد التي تصغره بأكثر من 30 عامًا، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة طهران في 28 مايو.

وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ"جزاء" على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ "القصاص" (أي العين بالعين)، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد. ولكن شقيقها مسعود أستاد أكد اليوم في منشور على موقع إنستجرام أن العائلة قررت العفو عن نجفي.

وفي منشوره، أكد أستاد "أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا إستاد) يعفون عن محمد على نجفي" بعد وساطة ضمت عدة أشخاص. وأعرب عن أمله في أن "يكفر (نجفي) عن ذنوبه".

ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجونًا إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحا بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن.

وتزوج نجفي من إستاد من دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث إن تعدد الزوجات مسموح به قانونًا، لكنه غير محبذ اجتماعيًا. وأثارت القضية اهتمامًا كبيرًا في إيران، حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.

وانتخب نجفي رئيسًا لبلدية طهران في أغسطس 2017، لكنه استقال في أبريل 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين ، بسبب حضوره حفلًا راقصًا لطالبات مدرسة.