"دفاع النواب": البرلمان عمل لصالح المواطن وليس الحكومة

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أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ضرورة مراعاة الظروف التى أحاطت بمجلس النواب عند تشكيله، مشيرا إلى أن نتائج البرلمان خلال الأدوار الماضية تؤكد أنه عمل فى المقام الأول لصالح المواطن ولم يكن تابعا للحكومة.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات، أنه عقب ثورتين كانت هناك توقعات كبيرة جدًا ومطالب متعددة من هذا البرلمان، لا يمكن فصلها عن الظروف الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية وعن كل ما يحيط بالمجتمع، مؤكدًا أن البرلمان الحالى يتمتع بإرادة حقيقية خلقت مناخًا نيابيًا حقيقيًا شمل الرأى والرأى الآخر.



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