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إيران: قادرون على حماية أمن المنطقة ولا حاجة للأجانب

عرب وعالم

الرئيس حسن روحاني
الرئيس حسن روحاني

أحمد سالم - متابعات

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إيران

الولايات المتحدة

بريطانيا

مضيق هرمز

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأربعاء، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية.

وأكد روحاني موقف بلاده، الذي تتخذه منذ فترة، والرافض لوجود قوات من البحرية الأمريكية في المنطقة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة بعثتها الأمنية البحرية إلى الخليج الشهر الماضي، في أعقاب احتجاز إيران سفينة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز. وساندت بريطانيا واشنطن في ذلك وأرسلت بعض سفنها الحربية إلى الخليج.

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