إعلامية شهيرة:«ذبحوا والدتي بدم بارد في مستشفى مبارك»

14 أغسطس 2019 - 04:26 م

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها وتحدثت عن والدتها، وكشفت للمرة الأولى تفاصيل مقتلها في مستشفى مبارك.

وأكدت العيدان عبر حسابها بانستجرام أن والدتها توفيت في العام 2009 بعد دخولها العناية المركزة وقالت: “مستشفى مبارك ذبحوا أمي بدم بارد، وأنا اتحدث عن المستشفيات الحكومية في الكويت كي لا تتكرر هذه الحوادث”.

وأوضحت قائلة: “أمي كان عندها جرح فوق الركبة بمساحة قليلة، وقالوا إنهم سيضعون نسبة من مواد الاكسدة لحماية الجسم من التسمم”، لافتة الى أن الطبيب وضع كمية أقل من المادة المطلوبة لشفائها ربما لأنه لم يكن يمتلكها، ما تسبب في تسمم كل جسمها وبقت 4 أشهر في العناية المشددة”. وتابعت: “نقلناها بعدها الى لندن واعدناها في تابوت”.

يذكر أن العيدان تذكرت حالة والدتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها زميلتها المذيعة فجر السعيد بسبب خطأ طبي متخوفة من تكرار الحادث معها.

شاهد الفيديو من حساب مي العيدان من هنا