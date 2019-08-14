» نجم الأهلي يخلع تيشرت النادي ويرميه في أرضية الملعب

14 أغسطس 2019 - 04:18 م

أقدم عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي على إلقاء قميص فريقه ، عقب خروجه من أرض الملعب في اللقاء الذي جمع الهلال والأهلي ، أمس الثلاثاء ، ضمن مباريات إياب دور ثمن نهائي أبطال آسيا والذي انتهى بهدف دون رد أحرزه اللاعب عبد الفتاح العسيري .

ووفقا للفيديو المتداول للواقعة انتشر على نطاق واسع ،ظهر عمر السومة وهو يلقي بقميص الأهلي على أرضية الملعب قبل اجراء عملية تبديله والاعتماد عليه بدلا من على حسن الاسمري في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء.

وأثار السومة غضب جماهير الأهلي التي عبرت عن هذا الأمر من خلال هاشتاج دشنته عبر موقع التدوينات الصغيرة ، تويتر ، يحمل عنوان:” #السومه_يرمي_قميص_الاهلي” الذي وصل عدد متفاعلين مع هذا الهاشتاج إلى 20 ألفا واصفين تصرفه بالغير أخلاقي مطالبين الادارة بمحاسبته على ما فعله بحق شعار النادي.

