» الزمالك يرفض الإفصاح عن مدربه الجديد

14 أغسطس 2019 - 02:34 م

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أنه تم الاستقرار على اختيار مدير فني للفريق، لكن لن يتم الإعلان عنه حتى لا يفسد أحد الأمر.

وقال "منصور"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر النادى، إن اللجنة اختارت اثنين مدربين، تم اختيار واحد منهما لن يتم إعلان اسمه إلا عندما يأتي لمصر.

وأشار منصور إلى أنه تم اختيار الجهاز المعاون من المصريين لكن لن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد إلا بعد الحضور إلى القاهرة تجنبًا لإفساد الصفقة.