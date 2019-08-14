  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
السيسي

السيسي يتخد قرارًا جديدًا وهامًا

قرقاش

قرقاش: الحوثيون لا يستحقون إلا هذا الوصف

المستشار مرتضى منصور

رسالة قاسية من مرتضى منصور لرئيس الحكام

سفاح نيوزيلندا

"رسالة بخط يده".. سفاح نيوزيلندا يحذر من خطر قادم

الحوثيون

مقتل36 حوثيا بينهم قيادات في صنعاء

فتاة

بوتين يقبل يد فتاة فى مهرجان الأوبرا

صورة من الفيديو

فيديو نادر للحجاج أثناء رمي الجمرات منذ 81 عامًا

الصومال

تفجيرات بتشاد والصومال توقع العديد من القتلى

الرائد الكشفي الدكتور ناصر بن علي الخليفي

قصة كشاف سعودي.. 40 عامًا رعاية للأطفال التائهين فى الحج

ضابط فلبيني

إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

قرقاش: الحوثيون لا يستحقون إلا هذا الوصف

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رئيس البرلماني الكويتي: لا يمكن أن ينسى هذا الموقف للسعودية

#

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

#

المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

#

الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، في تعليقه عن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة "أنصار الله"، بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، إنه دليل يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران".

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قياداتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".

واستقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، وفد حركة "أنصار الله" اليمنية برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام، الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "أشاد خامنئي خلال هذا اللقاء بإيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع"، مؤكدًا أن "أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه حتمًا، ومن هذا المنطلق فإن النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد".

وقال إن "السعوديين والاماراتيين وحماتهم الذين ارتكبوا جرائم كبيرة في اليمن لن يحققوا يقينا مآربهم"، مضيفاً: "أنهم يسعون إلى تقسيم اليمن ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته". وأوضح أن "الحفاظ على وحدة اليمن ونظراً إلى عقائده الدينية وقومياته المختلفة يستلزم حوارا يمنيا – يمنيا".

بدوره، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، إن "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات؟"، دون مزيد من التفاصيل.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار تكشف لأول مرة عن الراحل طلعت زين
» موعد ومكان بيع تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال
» الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات النادى
» الزمالك يرفض الإفصاح عن مدربه الجديد
» فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر
» مطالب وزارية بطرد "ذاكر نايك" من ماليزيا
» مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة مرضها وتناولها الخمور
» حريق هائل بسفينة سياحية على سواحل روسيا
» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي
» رد فعل مثير لشرطي سعودي حاولت سيدة إعطاءه أموالاً
» إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة خليجية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي