بوتين يقبل يد فتاة فى مهرجان الأوبرا

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انحنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام طفلة صغيرة وقبل يدها، في مشهد غير مألوف مع الرؤساء.

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح مهرجان الأوبرا والباليه الدولي الثالث في منطقة القرم الروسية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن مثل هذه التقاليد في التعامل مع الأطفال له جذور ثقافية راسخة، ويأتي فلاديمير بوتين ليعطيها أبعادًا جديدة، ولا يتوانى، وهو رئيس البلاد، عن إظهار مثل هذه العواطف الإنسانية النبيلة بمحبة دافقة أمام من يطلق عليهم في الثقافة العربية "فلذات الأكباد".

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