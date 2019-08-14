  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
السيسي

السيسي يتخد قرارًا جديدًا وهامًا

قرقاش

قرقاش: الحوثيون لا يستحقون إلا هذا الوصف

المستشار مرتضى منصور

رسالة قاسية من مرتضى منصور لرئيس الحكام

سفاح نيوزيلندا

"رسالة بخط يده".. سفاح نيوزيلندا يحذر من خطر قادم

الحوثيون

مقتل36 حوثيا بينهم قيادات في صنعاء

فتاة

بوتين يقبل يد فتاة فى مهرجان الأوبرا

صورة من الفيديو

فيديو نادر للحجاج أثناء رمي الجمرات منذ 81 عامًا

الصومال

تفجيرات بتشاد والصومال توقع العديد من القتلى

الرائد الكشفي الدكتور ناصر بن علي الخليفي

قصة كشاف سعودي.. 40 عامًا رعاية للأطفال التائهين فى الحج

ضابط فلبيني

إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

مقتل36 حوثيا بينهم قيادات في صنعاء

عرب وعالم

الحوثيون
الحوثيون

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اليمن.. مقتل 11 حوثيا في مواجهات بين مسلحي الجماعة

#

أب يقتل بناته الثلاثة بطريقة مروعة

#

الجيش اليمني يعلن مقتل 80 حوثيا في "الضالع"

#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

الجيش اليمني

الجيش الحوثي

البمن

قتل 36 عنصرًا من الميليشيات الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء، حسب إعلان قوات الجيش اليمني.

وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء - طبقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.

وذكر أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا، والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا في هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب، حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء.

وأوضحت أنه من بين القادة الحوثيين القتلى يحيى مقبل حسين المكروب المشرف المالي للحوثيين في المديرية، وصادق محمد صالح جحام مشرف قرية القصبة في شعب أرحب، وعبد الله محمد محمد الحياسي قيادي ميداني، والحكم عبد الله أحمد العومري مسئول قرية عومره، والقادة الميدانيين علوي علي علوي الجنيد، وعبد الله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهرس، صالح محمد صالح أبو مريم، مأمون أحمد محسن أبو جعيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار تكشف لأول مرة عن الراحل طلعت زين
» موعد ومكان بيع تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال
» الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات النادى
» الزمالك يرفض الإفصاح عن مدربه الجديد
» فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر
» مطالب وزارية بطرد "ذاكر نايك" من ماليزيا
» مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة مرضها وتناولها الخمور
» حريق هائل بسفينة سياحية على سواحل روسيا
» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي
» رد فعل مثير لشرطي سعودي حاولت سيدة إعطاءه أموالاً
» إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة خليجية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي