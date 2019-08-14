فيديو نادر للحجاج أثناء رمي الجمرات منذ 81 عامًا

عرضت قناة "الغد الإخبارية" مقطع فيديو نادرًا جرى تصويره منذ 81 عامًا، يظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في منى خلال أيام التشريق، ويظهر الفيديو حجم التطوير الكبير الذي طرأ على مشعر منى خلال تلك السنوات الطويلة.

وأصبح رمي الجمرات من الشعائر التي تخلو من المعوقات والصعوبات بفضل التوسعة الضخمة التي نفذتها المملكة العربية السعودية، حتى صارت الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات تصل إلى 300 ألف حاج في الساعة.

وخلال أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات.

وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=1IMHObxR1PQ