» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي

14 أغسطس 2019 - 12:52 م

أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية اتصالاً هاتفيًا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم سموه له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال بالإضافة إلى سيارة، ووجه سموه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعياً إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.







