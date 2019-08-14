  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
الحج

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

حسين سالم

آخر ما نطق به حسين سالم قبل وفاته

أيمن نور

حقيقة وفاة أيمن نور بعد أزمة قلبية مفاجئة

شاهد.. مولدة جنون الضحك لدى الهنود

الكويت.. اكتشاف معبد لـ"الهنود السيخ" يثير ضجة

مرتضى منصور

مؤتمر بـ «الزمالك» لإعلان المدير الفنى الجديد

الفتاة العلقة في التلفريك

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن "فتاة التلفريك" المعلقة

تركي آل الشيخ ينقل فاعليات "جري الثيران".. تعرف علي السبب

تركى آل الشيخ يرعى مسابقة من المحيط للخليج

مايا خليفة

مايا خليفة: هذا ما جنيته من الأفلام الإباحية

توقف حركة الخط الثالث للمترو

المترو: 300 ألف جنيه خسائر يومية للخط الثالث لهذا السبب

محمد صلاح

شبيه "صلاح" يظهر بأحد مجازر الكويت

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

الحياة السياسية

الحج
الحج

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تركى آل الشيخ يرعى مسابقة من المحيط للخليج

#

«آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

#

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

#

الصدر يدعو لمنع السياسيين من الحج

أثارت تغريدة للكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ هاجم فيها الفلسطينيين بأوصاف سيئة، داعيًا إلى منعهم من الحج السنة المقبلة .

وقال آل الشيخ في التغريدة: "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

وغرد الكاتب السعودي تعليقًا على فيديو أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامنًا مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك .

وقال: "يجب منع كلاب حماس من الحج السنة المقبلة لأنهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا إلى الدويلة بدلا من مكة. الشغب والمظاهرات التي مارسها الحمساويون في الحج وراءها القطريون، فالحمساويون رجالهم عبيد لتلك الدويلة يبيعون فيهم ويشترون ".الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الاردن فكان ايلول الاسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الاهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا الى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال
» عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم
» إيقاف «زيزو» 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه
» الأرصاد تحذر من درجات الحرارة اليوم
» صادم.. تصرف غريب لأفعى تلتهم نفسها
» فنان سعودي يكشف ما فعلته ديانا كرزون وشقيقتها معه
» فنانة شهيرة تتعدى الخطوط الحمراء بصورة "مثيرة"
» بأمر من الأمير بدر.. إعفاء مديري مكتب حجاج
» تامر حسني يلغي حفله بدولة عربية لسبب غير متوقع .. فما هو؟
» وفاة حفيد فنان شهير بشكل مفاجيء
» فنانة شهيرة: أتمنى الموت .. وحاولت الانتحار منذ فترة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي