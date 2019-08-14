السعودية.. تفاصيل مثيرة عن "فتاة التلفريك" المعلقة

14 أغسطس 2019 - 10:57 ص

كشفت الشركة المشغلة للتلفريك في الطائف عن تفاصيل مثيرة لـ"الفتاة المعلقة"، عقب الفيديو الذي تم تداوله للفتاة وأثار قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة المشغلة لـ”مشروع بساط الريح”، في بيان لها أن توقف الحركة لا يشكل خطورة على الشخص المستخدم ولا يعتبر حالة طارئة حيث أن درجة الأمان عالية جدًا والتوقف محتمل.

وتابعت قائلة: مغامرة بساط الريح هي في الأساس مغامرة إثارة والتوقف أحيانًا يكون جزءًا من الإثارة، مشيرة إلى أن التعامل مع حالة التوقف يتم بسحب الحركة من قبل المشرف على تشغيل المنصة.

كما اعتذرت الشركة عن حالة القلق نتيجة عدم معرفة آلية التشغيل من قبل بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على حرص إدارة موسم الطائف على سلامة الزوار.

وكان مقطع فيديو قد أثار قلق رواد الإنترنت وأصحاب المركبات بالطائف بعدما شاهدوا الفتاة معلقة به ما جعلهم يتوقفون بسيارتهم لمتابعتها.