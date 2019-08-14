حقيقة وفاة أيمن نور بعد أزمة قلبية مفاجئة

14 أغسطس 2019 - 10:52 ص

أصيب المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، رئيس قنوات الشرق التي تبث من تركيا، بأزمة قلبية مفاجئة في تركيا، وترددت أنباء عن وفاته فور نقله إلى المستشفى ولم يتم التأكد منها حتى الآن -بحسب ما تداولته بعض المواقع الإخبارية.

وكان أيمن نور، يعقد اجتماعًا مع عدد من شباب وقيادات جماعة الإخوان، لمناقشة خطة عملهم خلال الفترة المقبلة، لكنه فوجئ بتعرض عدد كبير من الشباب بهجوم كاسح عليه، واتهموه باستيلائه على أموال التبرعات، وهو ما أغضبه وجعله يدخل في نوبة عصبية، أسفرت عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة- وفقًا لما تم نشره.

وتداول نشطاء على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أخبارًا بأن هناك أنباء عن وفاة أيمن نور فور نقله إلى مستشفى تركي، ولم يتم التأكد من خبر وفاته.