المترو: 300 ألف جنيه خسائر يومية للخط الثالث لهذا السبب

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أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يخسر 120 مليون جنيه سنويًا، بإجمالي 300 ألف جنيه يوميًا، من ميزانية الدولة، على الرغم من زيادة سعر التذكرة خلال الفترة الماضية.

وأرجع "والي" السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، موضحًا أن الدولة تدعم المترو بـ11 مليون جنيه شهريا حسب "أخبار اليوم".

وأوضح رئيس هيئة الأنفاق، أن الحكومة تقدم دعمًا في تذكرة مترو الأنفاق لعدد من الفئات، تتمثل في الاشتراكات المخفضة لكبار السن والطلبة وكذلك متحدي الإعاقة.

وأشار "والي" إلى أن الدولة تتجه إلى تطبيق حلول كلية لتوسيع نطاق شبكة المترو وفقا لخطة التنمية المستدامة التي يتم تطبيقها، بحيث ينقل مترو الأنفاق أي مواطن لأي منطقة بنطاق القاهرة بحلول 2030.

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