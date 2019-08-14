مايا خليفة: هذا ما جنيته من الأفلام الإباحية

فجرت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، في مقابلة لها، مفاجآت مدوية عن عملها في هذه الأفلام، موضحة أنها لم تجن سوى 12 ألف دولار أمريكي خلال مهنتها كممثلة إباحية بعكس ما يعتقد الكثيرون.

وتحدثت خليفة، اللبنانية الأصل، عن المعتقدات الخاطئة لدى الجمهور حول هذه المهنة، والذي يعتقد أنها تدر للممثلات مبالغ ضخمة، مؤكدة أن مثل هذه المعتقدات بعيدة كل البعد عن الواقع.

يشار إلى أن مدة عمل خليفة في مجال صناعة الأفلام الإباحية لم يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك في العام 2014 عندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.