» صادم.. تصرف غريب لأفعى تلتهم نفسها

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تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشهدًا غريبًا لأفعى وهي تلتهم ذيلها وكأنها فيما يبدو غير مدركة بأنه جزء من جسدها.

واستمرت الأفعى بالفيديو المتداول، في الإطباق على ذيلها وابتلاع مؤخرة جسدها وكأنها لا تحس بأي ألم؛ بينما تمكن مصور مقطع الفيديو من تخليص ذيل الأفعى من فمها.

ومن جانبهم، أوضح بعض خبراء الأحياء والأطباء البيطريين، إن أمر مثل هذا يعد نادر الحدوث بين الأفاعي، وقد يكون بسبب مرض غريب أصاب هذه الأفعى بالذات ودفعها لفعل ذلك.


 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=hf48cwZNozs

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