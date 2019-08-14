بسبب "الأضحى".. إيفانكا ترامب تشعل مواقع التواصل

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متابعات-علا خطاب

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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، حيث سخر منها الكثيرون بعد تحيتها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى؛ لتذكيرها بسياسة والدها المتشددة ضد المسلمين.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار ترامب بمنع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة؛ فيما كتبت إيفانكا: "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح".

وفوجئت إيفانكا، التي تعمل مستشارة للرئيس دونالد ترامب، بالردود؛ حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ”من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح، طالما أنتم في مكان آخر“.

ومن جانبه، رد عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعمًا لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلًا: “إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين“.

وأصدر ترامب في يناير 2017، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع مؤقت لمواطني دول ذات غالبية إسلامية، هي العراق وليبيا وإيران والصومال والسودان واليمن، بداعي ”حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية“؛ ما أثار جدلًا شعبيًّا وقانونيًّا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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