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تامر حسني يلغي حفله بدولة عربية لسبب غير متوقع .. فما هو؟

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تامر حسني
تامر حسني

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تامر حسني

أصدر الحساب الرسمي للفنان تامر حسني على "فيس بوك" بيانا على لسان مدير أعماله حسام حسني يكشف فيه سر إلغاء حفله في سلطنة عمان.

وجاء في البيان "إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم 15 /8/ 2019 من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

وتابع البيان: "لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أية حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم إن شاء الله بأي جديد"

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