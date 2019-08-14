» فنانة شهيرة: أتمنى الموت .. وحاولت الانتحار منذ فترة

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شكران مرتجي
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شكران مرتجى

تفاجأ الجمهور العربي بتصريحات صادمة لفنانة شديدة بعد إبداء رغبتها الشديدة في الموت خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجي: ""دائمًا أتمنى الموت، لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سأرى والدي وجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد هناك أي شر".

وحين سألتها المذيعة عن حزن محبيها عليها، قالت شكران: "سينسى بعد يومين وستستمر الحياة، مشيرة إلى أن والدتها السورية، وبلدها الأم فلسطين، يستحقون أن تموت من أجلهم،

وتابعت شكران: "فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مروري بظروف نفسية صعبة، والآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع".


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