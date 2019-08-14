» فنانة شهيرة: أتمنى الموت .. وحاولت الانتحار منذ فترة

أحمد عادل شعبان
تفاجأ الجمهور العربي بتصريحات صادمة لفنانة شديدة بعد إبداء رغبتها الشديدة في الموت خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجي: ""دائمًا أتمنى الموت، لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سأرى والدي وجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد هناك أي شر".
وحين سألتها المذيعة عن حزن محبيها عليها، قالت شكران: "سينسى بعد يومين وستستمر الحياة، مشيرة إلى أن والدتها السورية، وبلدها الأم فلسطين، يستحقون أن تموت من أجلهم،
وتابعت شكران: "فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مروري بظروف نفسية صعبة، والآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع".
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