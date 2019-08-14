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هل اعتزلت؟ .. سر حذف هيفاء وهبي لحسابها من "انستجرام"

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحمد عادل شعبان

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هيفاء وهبي

تفاجأ جمهور المطربة اللبنانية هيفاء وهبي باختفائها بشكل مفاجيء من موقع "انستجرام" مما فتح أبوابا من التكهنات.

وتساءل نشطاء ما إذا كانت "هيفاء" اعتزلت وبخاصة بعد أزمتها المرضية الأخيرة ثم استقالة مدير أعمالها و أزمتها معه.

طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها وأكدت أن حذف حسابها على Instagram ما هو إلا مشكلة تقنية.

كتبت "وهبي" عبر حسابها على Twitter: "بينما استمتع بمتابعة ردود فعل آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي على Instagram، تعرض الحساب لعطل تقني".

تابعت، "تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن نفقد أي من محتواه".

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