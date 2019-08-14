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الجونة يفاجيء جمهور الأهلي: نرحب بلاعبنا الجديد علي معلول

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علي معلول
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على معلول

تفاجأ جمهور النادي الأهلي بصورة عجيبة لظيهره الأيسر علي معلول وقد حمل تيشيرت نادي الجونة ويتم تقديمه عبر الصفحة الرسمية للفريق الساحلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الجونة" صورة معلول وعلقت قائلة: ""نرحب بلاعبنا الجديد علي معلول.. لا الغل موصلش للدرجة دي"، في إشارة لمقولة رئيس الزمالك أن لاعبي الجونة لعبوا بـ"غل" أمام الأبيض لصالح الأهلي.

يذكر أن الجونة تعاقد خلال الانتقالات الصيفية والشتوية مع عدد من لاعبي النادي الأهلي مما سيجعل قائمته الموسم القادم كلها من لاعبي الأهلي ، وهو ما سيفتح الباب للمقولة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من كونه فريق "الأهلي 2".

وفيما يلي قائمة الجونة المتوقعة للموسم الجديد والتي لعبت كلها بالأهلي:

حراسة المرمى:عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد علي، لؤي وائل ، محمود الجزار، محمد نجيب، عمرو السعداوي.

خط الوسط: إسلام محارب، أكرم توفيق، عمرو بركات.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، محمد ناجي جدو.


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