الإدارة توجه صدمات كبرى لثلاثي الأهلي الكبار

14 أغسطس 2019 - 05:31 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن تلقي ثلاثي الأهلي الكبار صدمة شديدة من مجلس إدارة النادي.



وقال "زكي" إن وكيل لاعبين تواصل مع المدافع سعد سمير واقترح عليه أن يجلب له عرضا من إحدى الدول العربية لكن سعد سمير استغرب كثيرًا من الأمر ، مضيفًا: "معلوماتنا تقول إن وكيل اللاعبين هذا تحرك بضوء أخضر من إدارة الأهلي التي تريد التخلص من سعد سمير تمهيدًا للتعاقد مع باهر المحمدي الموسم المقبل".



وأضاف: "الصدمة الثانية كانت لنجم الفريق مؤمن زكريا الذي أخطره الأهلي أنه لن يقيده في قائمته المحلية لكنه سيقوم بعلاجه في ألمانيا على نفقته الخاصة".



وتابع: "الصدمة الثالثة كانت لأحمد حمودي الذي ظل يتفاوض مع الإدارة على الرحيل ليتفاجأ بأن الإدارة توافق على طلبه وتقوم بفسخ تعاقده فورًا".



