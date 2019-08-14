  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:53 ص
بحث متقدم
الـ" FBI": حادث تحطم طائرة أمريكية فى هاتفورد متعمد

الولايات المتحدة تلاحق مصريًا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة

ترامب

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

سقوط فرد أمن بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه

محمد صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" مع ذوي الاحتياجات الخاصة

الضبعة

«الكهرباء»: لا علاقة لمحطة الضبعة بالانفجار النووي في روسيا

جدار

إسرائيل تبني جدارا إضافيا حول غزة لمنع "تسلل" الفلسطينيين

يسرا والهام وهالة سرحان فى الحج

يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

أرشيفية

مصرع طفل أثناء مشاجرة بين والديه بالشرقية

ألكسندر ستانوفيتش

هذا الرجل أقوى المرشحين لتدريب الزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتغريدة قبل مواجهة تشيلسي

الولايات المتحدة تلاحق مصريًا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة

آخر الأخبار

الـ" FBI": حادث تحطم طائرة أمريكية فى هاتفورد متعمد
الـ" FBI": حادث تحطم طائرة أمريكية فى هاتفورد متعمد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

معلومات مثيرة عن نجل بن لادن التي أعلنت أمريكا مقتله أمس

#

الجالية المصرية بـ"أمريكا" تستعد لزيارة "السيسي"

#

بالأرقام .. أمريكا ترصد مكافأة ضخمة للقبض على حمزة بن لادن

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة، ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».
أضاف مكتب التحقيقات الاتحادي اسم محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه، الاثنين، وقال إنه يسعى «لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد أمريكا».
ذكر المكتب أن المطلوب كان «يقدم دعما ماديا» منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة، وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة». وذكر أنه «ولد في مصر عام 1977، ويعيش حاليا في البرازيل».
وأصدرت وزارتا العدل والخارجية في البرازيل بيانا مشتركا، الاثنين، قال إن المصري المذكور دخل البلاد عام 2018، ويقيم فيها بصورة قانونية، مضيفًا: «الحكومة البرازيلية منفتحة على التعاون مع السلطات الأمريكية في طلبها».
والتعاون الأمني بين البلدين وثيق منذ فترة طويلة إذ يعمل مسؤولون أمريكيون وبرازيليون معا في قضايا تهريب المخدرات والأسلحة.
وتشعر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بالقلق إزاء متشددين مشتبه بهم يعيشون وينشطون في البرازيل وينتمون لمنظمات منها «حزب الله».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا
» دار الإفتاء تكشف حكم المضاربة في "الفوركس"
» أخطر ما قاله خبير أمني عن العائدون من "داعش"
» الأرصاد تكشف: هذا هو أفضل مكان لقضاء إجازة العيد
» «الأوقاف» تطلق قافلة دعوية للساحل الشمالي والعلمين
» إسرائيل.. طرد عاملة فلبينية "أنشأت عائلة" دون ترخيص !!
» الأردن يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بشأن القدس
» البورصة والبنوك تستأنف نشاطها غدًا بعد انتهاء اجازة العيد
» مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب
» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل
» اصابة شاب فلسطيني وزوجته برصاص قوات الاحتلال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:54 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي