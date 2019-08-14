» نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا

14 أغسطس 2019 - 12:20 ص

كتب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، دعا فيها رئيس الحكومة والمترشّح للرئاسة يوسف الشاهد، ووزراءه المترشحين للانتخابات التشريعية، إلى الاستقالة.

