» أخطر ما قاله خبير أمني عن العائدون من "داعش"

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قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن العناصر الإرهابية الأوروبية المنضمة إلى "داعش"، تعتبر قنبلة موقوتة، حيث أنهم سهلوا لهم القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، وحاليا يرفضون عودة هذه العناصر.
وأضاف "يعقوب" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المطلوب من الدول الأوروبية محاكمة هذه العناصر، مشيرًا إلى أن بينهم رجال وسيدات وأطفال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض في وقت سابق إعادة سيدة تدعى "هدى"، منضمة إلى التنظيم الإرهابي.
وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أنه وفقا للقانون الدولي فإن موقع ارتكاب الجريمة هو مكان المحاكمة، ولكننا أمام أزمة دولية ويجب على أوروبا أخذ عناصرها الإرهابية لتحاكمهم في بلادهم.
وشدد على أنه عاد إلى بريطانيا 400 عنصر إرهابي، وتم محاكمة 40 فقط من بينهم، مشيرا إلى أن مسلسل العائدون من تنظيم داعش الإرهابي صداع في رأس العالم.

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