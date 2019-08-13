» الأرصاد تكشف: هذا هو أفضل مكان لقضاء إجازة العيد

13 أغسطس 2019 - 11:50 م

قالت د.إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن السواحل الشمالية هي أفضل المناطق لقضاء إجازة العيد نظرا لتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 31 درجة.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار» المذاعة على الفضائية الأولى المصرية، أن طقس الخميس المقبل يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مرة أخرى، ما بين 3 إلى 4 درجات.

