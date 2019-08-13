» «الأوقاف» تطلق قافلة دعوية للساحل الشمالي والعلمين

13 أغسطس 2019 - 10:00 م

قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام.

