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الأردن يستنكر تصريحات وزير إسرائيلي بشأن القدس

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المصريون ووكالات

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بيان صادم من عمان لإسرائيل

استنكر الأردن، الثلاثاء، دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وحسب المصدر ذاته، عبر سفيان القضاة، متحدث الخارجية الأردنية، عن "رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات".
وحذر من "مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك".
وذكّر "القضاة"، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرورة "الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم".
وطالب الدبلوماسي الأردني، السلطات الإسرائيلية، بـ"الوقف الفوري" لكافة المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح في ختام البيان، بأن الخارجية الأردنية، وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية؛ للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وكان جلعاد، قال لـ"إذاعة 90" العبرية، "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.
وأضاف أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، إن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين. 

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