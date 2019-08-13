مصرع طفل أثناء مشاجرة بين والديه بالشرقية

13 أغسطس 2019 - 07:37 م

لقى طفل بمحافظة الشرقية مصرعه أثناء مشاجرة بين والديه حيث توفي على الفور وهو بن عامين.



من جانبه قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن غرفة الطوارئ، استقبلت إشارة بوصول طفل عمرة عامين يدعى "على . ع"، توفى أثناء مشاجرة بين والديه وتم التحفظ على الجثة و أخطار النيابة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن مدير مستشفى اولاد صقر المركزى حسب - " اليوم السابع " - أن المستشفى استقبلت جثة الطفل بمعرفة أسرته، و مشيرا إلى أن بعض أقاربه طالبوا بالكشف عليه وتحديد سبب الوفاة بعد أن تم تكفينه، واضاف تحفظنا على الجثة بالمشرحة و اخطرنا النيابة العامة لمعاينة الجثة، و اتخاذ ما يلزم من قرارات لبيان أسباب الوفاة و هل توجد شبة جنائية من عدمه.

و تواصل مديرية الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لإستقبال كافة حالات الطواريء خلال أيام العيد.