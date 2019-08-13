» مصرع طالب حاول تعلم السباحة في مياه النيل

13 أغسطس 2019 - 04:59 م

لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء تعلم السباحة بمجرى نهر النيل، في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع «عمر.م»، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية الريرمون بمركز ملوي، غرقًا أثناء السباحة بنهر النيل.

من جانبها قامت النجدة بانتشال جثمان الطالب، وتم نقله لمستشفى «ملوي العام»،حيث لفظ الضحيّة أنفاسه الأخيرة عقب دخول استقبال المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.