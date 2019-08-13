"نزال الكثبان" بالسعودية قد يغير وجه الملاكمة إلى الأبد

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قال مروج نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، والمقرر اجراؤه في بلدة الدرعية السعودية القريبة من العاصمة الرياض قد يغير وجه رياضة الملاكمة إلى الأبد.

وسيجري النزال حسب - بي بي سي - وهو الأهم الذي تستضيفه السعودية بعد النزال الذي جمع بين البريطاني أمير خان والأسترالي بيلي ديب في يوليو الماضي، في السابع من ديسمبر المقبل.

وسيحاول جوشوا من خلال هذا النزال، الذي أطلق عليه اسم "نزال الكثبان"، استعادة ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة وجمعية الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، وهي الألقاب التي انتزعها منه رويز في النزال الذي جمع بين الإثنين في حلبة ماديسون سكوير غاردنز في نيويورك في حزيران / يونيو الماضي.

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