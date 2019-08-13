ترامب يطالب اليابان بهذا الأمر العاجل

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 طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة وذلك حسب ما ذكرت "رويترز" نقلا عن وكالة كيودو للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية يابانية وأمريكية لم تذكر اسمها.

كانت اليابان قد اتفقت مع الولايات المتحدة على استهداف إبرام اتفاق واسع للتجارة الثنائية بحلول سبتمبر أيلول، والسعي لحل خلافات في الرأي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.

وذكرت رويترز أن كيودو قالت : إن ترامب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو.

وأوضحت كيودو أن الحكومة اليابانية ستدرس ردها وإن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية مؤكدة أن عمليات الشراء ستكون بقيمة عدة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.


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